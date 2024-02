Basket B/F, la Dinamo Taranto si conferma a Catanzaro

Doveva essere una partita semplice, ma così non è stato nonostante il risultato finale. L’avvio è scintillante 0-7 con Smaliuk in grande evidenza, ma il Catanzaro recupera e si assiste a un testa a testa che conclude il primo quarto sul 20 pari.

Coach Orlando richiede maggiore applicazione in difesa e il risultato del secondo quarto lo premia sul 30-40. Le padroni di casa tentano alla ripresa di rientrare in partita ma Ivaniuk (“illegale” definita la sua prestazione dagli stessi tifosi locali), Lucchesini (pungente dalla lunga e sapientemente assistita in contropiede), Tagliamento (sempre efficace nonostante gli straordinari contro le lunghe avversarie che si sono alternate su di lei), con la

sempre presente Smaliuk, non ci stanno e piazzano un break che chiude la partita.

L’ultimo quarto è solo per le statistiche e per dare spazio alle giovanissime. Testa ora alla prossima con il temibile Marigliano, sabato al PalaMazzola, alle 19.00, per continuare nel periodo positivo.

Edilizia Innovativa Catanzaro-Nuovi Orizzonti Taranto 53 – 78 (20-20, 30-40, 43-65).

Catanzaro: Diop 4, Persico, Codispoti 7, Rognetta 5, Montebello n.e., Gagliardi 10, Avenia 5, Rizzica 1, Fazzari, Li Calsi, Tymchenko 10, Riccotti 11. All.re Danilo Chiarella – 1* Ass. Antonio Godino).

Taranto: Smaliuk 25, De Pace, Tagliamento 13, Gobbi 4, Lucchesini 13, Saponaro, Turco, Cascione, Martelli 6, Molino, Ivaniuk 17, Manco. All.re William Orlando – 1* Ass. Mimmo Calviello).

Arbitri: Giuseppe Scarfò di Palmi (Reggio Calabria) e Andrea Staropoli di Sellia Marina (Catanzaro).

Uscite per 5 falli: Tagliamento (Taranto). Nessuna uscita per Catanzaro.

Note: spettatori 60 circa.

