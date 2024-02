Basket B/M, CJ Taranto: sfida proibitiva in casa della capolista

In viaggio verso gli Abruzzi. Torna in trasferta il CJ Basket Taranto atteso domenica 25 febbraio al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi dalla sfida improba contro la capolista Liofilchem nel match valido come ventiseiesima giornata, nona di ritorno del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24girone B. Si gioca domenica con palla a due alle ore 18 con diretta su LnpPass.

Il momento resta delicato in casa CJ Basket Taranto. In campo e fuori. La società continua a lavorare alacremente per far quadrare i conti, ringraziando e accogliendo tutti coloro del tessuto socioeconomico del territorio, che in questo periodo si stanno avvicinando al sodalizio rossoblu anche tramite raccolta fondi. Sul piano tecnico in settimana il roster a disposizione di coach Mario Cottignoli ha subito un altro cambiamento. Ha salutato l’esterno spagnolo Rafa Casanova ed è arrivato il giovane play Matteo Chiapparini, prodotto del settore giovanile dell’Urania Basket Milano.

La squadra continua a lottare su ogni possesso malgrado la situazione e la classifica e anche a Roseto darà tutto completando la lista a referto con i giovani Virtus che si sono messi in evidenza in queste ultime partite, da Montanari a Gigante passando per Pichierri augurando al contempo un pronto recupero a Joey Sannelli che si è operato in settimana al ginocchio e lavorerà duro per tornare la prossima stagione.

La Liofilchem Roseto è la prima della classe. Domenica scorsa proprio nello scontro diretto di alta classifica, vincendo a Ruvo 73-71 ha completato un inseguimento al primato dei pugliesi che durava praticamente dalla prima giornata. La squadra di coach Gramenzi ha perso solo due volte in casa, contro Jesi e Chieti, ma paradossalmente entrambe le volte in questo 2024 a gennaio. Sul mercato è arrivato il salentino Andrea Petracca al posto di Mitchell Poletti andato a Faenza.

Appuntamento dunque domenica 24 febbraio al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (TE). Arbitri dell’incontro Mammoli Andrea di Perugia (PG) e Zanelli Lorenzo di Motta Di Livenza (TV). Palla a due alle ore 18, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”. L’area marketing del CJ Basket Taranto contatterà i “donatori”, previsti alcuni benefit legati all’ingresso al palazzetto e al merchandising CJ.

