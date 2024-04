Basket B/F, Dinamo Taranto ko con Agropoli: vincere ora è obbligatorio

Il primo round tra New Basket Agropoli e Nuovi Orizzonti Tarano va alla formazione campana, in un match differente rispetto a quello visto nell’ultima gara della fase a orologio, ma che a conti fatti ha avuto lo stesso esito, purtroppo negativo per il team ionico.

C’è però la possibilità di ribaltare il risultato. Al Palamazzola la sfida sarà decisiva, sarà la differenza canestri a decidere chi andrà in semifinale. Taranto quindi non solo obbligato a vincere, bensì in virtù del risultato finale 64-58 di gara 1, sarà necessario realizzare 7 punti in più dell’avversario in gara 2.

Buona la partenza di Taranto che chiude il primo quarto con tre punti di vantaggio rispetto alla formazione di casa. Un inizio che se pur combattuto, sembra instradare la formazione di coach Orlando sui giusti binari. Al rientro in campo però Agropoli reagisce e riesce a chiudere la seconda parte sul punteggio di 31-27, ovvero quattro punti in più rispetto alla formazione ionica.

Svantaggio certamente non insormontabile, ma è necessario reagire e non perdere il ritmo. Il terzo quarto però è quello dove Taranto non riesce ad esprimere tutto il proprio estro, chiudendolo con undici punti di passivo. Si giunge all’ultimo quarto, dove è necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo. Taranto lotta, chiude con un distacco di sei punti, ne recupera cinque rispetto al round precedente e torna a casa con la possibilità di poter passare il turno nonostante la sconfitta.

In evidenza Smaliuk nella Nuovi Orizzonti con 22 punti messi a segno. A seguire c’è Tagliamento con 13 punti, positiva la prova di Ivaniuk con 13 punti. Da evidenziare l’uscita di Smaliuk e Varvaglione per 5 falli ciascuna oltre al mancato apporto di qualche elemento cardine, contro Agropoli purtroppo non all’altezza. In casa Agropoli ottima la prova di Milani (18) e Federica Chiovato (15).

Vincere la parola d’ordine sabato 6 Aprile al PalaMazzola, dove sarà necessario il pubblico delle grandi occasioni per spingere verso la semifinale le ragazze di coach Orlando.

New Basket Agropoli – Nuovi Orizzonti Taranto 64 – 58 (14 – 17, 31 – 27, 54 – 43).

Agropoli: Pragliola 3, Lombardi 9, Cotellessa n.e., Mini n.e., Chiapperino 5, Nardoni 2, Catarozzo 1, Merati 3, Benedetta Chiovato 4, Federica Chiovato 15, Cavallo 4, Milani 18. (All.re Federica Di Pace).

Taranto: Smaliuk 22, Tagliamento 13, Gobbi n.e., Gismondi 2, Varvaglione 3, Lucchesini, Turco, Cascione, Martelli 5, Molino 1, Ivaniuk 12. (All.re William Orlando – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).

Note: nessuna uscita per falli Agropoli. Uscite per 5 falli Smaliuk e Varvaglione (Taranto).

Arbitri: Francesco Perretti e Michele Fiusco di Napoli.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author