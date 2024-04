Fip Puglia asso pigliatutto alla Caroli Hotels Basketball Cup, torneo nazionale under 13 disputato in Salento. Vince la selezione Puglia Sud nel tabellone femminile che vede salire sul podio anche l’altra rappresentativa regionale Puglia Nord, giunta terza.

Davvero un bel riscontro per il gruppo dell’annata 2011, espressione di un campionato federale che vanta la partecipazione di ben tredici squadre. E grande soddisfazione anche per l’intero staff presente al gran completo nella finalissima con Fip Lazio, proprio come accade in ogni allenamento settimanale. Ma il canestro più bello è arrivato dal contributo dato a Fondazione Lene Thun partner del torneo, nell’offerta di laboratori permanenti di ceramico-terapia nelle oncoematologie pediatriche italiane, ed in particolare nel reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Percorso netto per le ragazze di Puglia Sud allenate da Lorenzo Leopizzi che, vittoria dopo vittoria, hanno superato Marino Lions, Diablos, Giarre e Piazza Armerina fino alla finalissima con Fip Lazio battuta per 56-46 al Palaventura di Lecce. Braccia al cielo per Giorgia Cito e Rebecca Primiceri di Support O Taranto, Giorgia Gattullo, Elena Margiotta e Mia Mazzetto di La Scuola di Basket Lecce, Elena Laricignola di Basket Fasano, Viola Marcuccio di New Basket 99 Lecce, Ginevra Marinelli di Bozzano Brindisi, Giulia Nardelli di Eden Boys Statte, Fabiana Russo di Pallacanestro Ugento, Anna Salinari di Amatori Ricciardi Taranto e Giulia Spinelli di Fortitudo Francavilla.

Una gioia condivisa con le compagne della selezione Puglia Nord che hanno chiuso la manifestazione al terzo posto sotto la guida tecnica di Andrea Maggi: Alessia Adriani de I Delfini Monopoli, Bianca Bagnulo, Giulia Bianco, Dario De Marinis, Daniela Iacobellised Elena Pirolo di Angiulli Bari, Micaela Curci e Nicole Napoletano di Fortitudo Trani, Elisa De Santis di Fenice Foggia, Benedetta D’Avino di Virtus Foggia, Giorgia Dello Spirito Santo di Basket Noicattaro e Silvia Petruzzelli di Pink Bari.

Nello staff anche il dirigente responsabile Francesco Conforti e la preparatrice fisica Gabriella Iris Musto, per un lavoro che ancora una volta è stato davvero di squadra: «Un bel torneo – osserva il referente tecnico territoriale Lorenzo Leopizzi – con tante squadre che venivano da tutta Italia. È stato bello farvi partecipare ben 24 nostre atlete del 2011, e vincere in finale con una squadra attrezzata come la selezione di Fip Lazio, al termine di una gara combattuta che ha fatto vivere forti emozioni alle ragazze e a tutto il pubblico del Palaventura. La nostra stagione non si ferma ovviamente qui: continueremo il monitoraggio dell’annata 2011 e riprenderemo da subito il lavoro con le classi 2009 e 2010, impegnate a fine maggio con il Trofeo delle Province».

