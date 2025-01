Basket A2/M, Pesaro-Brindisi: una classica per aprire il ritorno

Il girone di ritorno della Serie A2 2024/25 si apre con un grande classico del basket italiano: Pesaro e Brindisi si ritrovano a distanza di appena un mese e mezzo dalla loro ultima sfida. Un calendario asimmetrico porta le due squadre a incrociarsi di nuovo in una partita che mette in palio punti preziosi per la classifica e il morale dopo un girone d’andata segnato da difficoltà per entrambe.

Nella gara di andata, disputata al PalaPentassuglia, Brindisi si impose con un netto 100-84. Protagonista fu Bryon Allen, autore di 26 punti, con un terzo quarto da 16 punti personali. Altri giocatori in doppia cifra furono Ahmad (24), King (16), Calzavara (15), Bucarelli (14), Ndzie (12) e Laquintana (11).

Quella di domenica sarà la 47a sfida nella storia tra le due squadre, con Pesaro in vantaggio 25-21 nel totale degli incontri e leggermente avanti anche nei match casalinghi (11-10). Tuttavia, Brindisi ha vinto cinque delle ultime sei gare giocate alla Vitrifrigo Arena, dove i marchigiani non si impongono dal 13 marzo 2022 (86-84).

La palla a due è fissata per domenica 12 gennaio 2025 alle ore 18:00 alla Vitrifrigo Arena. In casa Valtur Brindisi, coach Piero Bucchi ha commentato: “Siamo finalmente al completo e pronti a dare una svolta alla stagione. Affrontiamo una Pesaro compatta, guidata da un ottimo Ahmad, ma sarà una gara diversa rispetto a un mese fa: noi possiamo contare su De Vico e Ogden, assenti all’andata”.

Tra i protagonisti della sfida anche l’ex biancoazzurro Eric Lombardi, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia di Brindisi in Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass e in differita lunedì alle 23:00 su Teleregione. Diretta radiofonica disponibile su Radio Ciccio Riccio.

