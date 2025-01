Basket A2/M, Nardò-Torino: scontro tra squadre in crisi al PalaAsti

Serie A2, girone di ritorno: domenica 12 gennaio, HDL Nardò Basket e Reale Mutua Torino si affrontano in una sfida che somiglia a un derby tra squadre in difficoltà. I granata arrivano da quattro sconfitte consecutive e una sola vittoria nelle ultime undici giornate, mentre i gialloblu hanno perso le ultime cinque partite, precipitando in una crisi tanto inattesa quanto pesante. La chiave del match sarà chi riuscirà a superare tensioni e paure.

La Nardò di coach Mecacci dovrà fare i conti con un’assenza pesantissima: Avery Woodson, il leader americano, non sarà della partita per un trauma al ginocchio destro subito in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una distorsione di basso grado, e il giocatore ha già iniziato il percorso di recupero. In campo ci saranno invece Giuri e Pagani, pronti a dare il loro contributo.

Torino, dal canto suo, punta sulla solidità dei due americani Taylor e Ajayi, che garantiscono quasi 40 punti a partita. “Sarà una battaglia – spiega Gabriele Castellitto, assistant coach di Nardò –, ma abbiamo lavorato per iniziare il girone di ritorno con uno spirito diverso. La gara di Cantù ha dimostrato che stiamo crescendo, ora serve una vittoria per invertire la rotta”.

Tra gli ex di giornata figurano Ruben Zugno, Antonio Iannuzzi e Giordano Pagani. Proprio quest’ultimo, centro di Nardò, sottolinea: “Torino vorrà vincere davanti al proprio pubblico, ma anche noi vogliamo riscattarci. Sarà una bella partita”.

Appuntamento domenica 12 gennaio al Pala Asti di Torino, con palla a due alle ore 17. Dirigeranno il match gli arbitri Daniele Alfio Foti (Bareggio), Fulvio Grappasonno (Lanciano) e Matteo Luchi (Prato). La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati e in radiocronaca su Radio Centrale.

All’andata, lo scorso 13 novembre, Torino vinse 74-68 al termine di un match combattuto. Domenica, entrambe le squadre cercheranno non solo i due punti, ma soprattutto una boccata d’ossigeno in una stagione finora complicata.

