Basket A2/M: Nardò, coach Di Carlo si scusa pubblicamente

Dopo il caos legato al post partita di Bologna e la severa nota ufficiale del club, il coach di HDL Nardò Basket Gennaro Di Carlo si è pubblicamente scusato attraverso un video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale della società. Questo quanto dichiarato dal capo allenatore dei granata: “Con questo video-messaggio voglio chiedere scusa per il comportamento che ho avuto durante e dopo la partita contro la Fortitudo. Lo sport ha sempre rappresentato per me dei valori molto importanti, come rispetto ed educazione. Due fattori presto diventati per me anche anche principi di vita. Quello che è successo a Bologna non mi identifica. Chiedo scusa se ho mancato di rispetto ai tifosi. Mi dispiace aver messo in difficoltà il club, che tanto fa per noi e per l’immagine di questa società. Non era mia intenzione essere irriguardoso e irrispettoso”.

