Basket A2/M: Nardò, valutazioni in corso su coach Gennaro Di Carlo

In casa HDL Nardò scoppia il caso Gennaro Di Carlo. La posizione del coach granata è attualmente in fase di valutazione, con i vertici societari neretini che non avrebbero gradito un episodio avvenuto tra il capo allenatore del Toro ed alcuni sostenitori pugliesi al termine del match giocato (e perso) in casa della Fortitudo Bologna.

Questa, la nota ufficiale della società: “Il comportamento di coach Gennaro Di Carlo nel finale della partita di Bologna della HDL Nardò Basket è oggetto in queste ore di valutazione da parte della società. È evidente che il suo gesto offensivo verso i tifosi risulta assolutamente ingiustificabile e ovviamente irrispettoso nei confronti non solo degli stessi tifosi, ma anche della società e di tutto l’ambiente granata. A seguito di questo approfondimento e di un confronto con il diretto interessato, si valuteranno eventuali provvedimenti. Sul presupposto che il percorso della squadra in questo difficilissimo campionato di A2 deve essere condizionato solo e soltanto da quanto accade in partita”.

