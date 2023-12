Basket B/M, CJ Taranto: a Padova l’ennesima sconfitta che brucia

Una sorta di maledizione che accompagna il CJ Basket Taranto da due mesi abbondanti a questa parte. La sconfitta patita dai rossoblu sul parquet della Virtus Padova, 76-72 nella quindicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B, somiglia a tante altre dell’ultimo, sfortunato, periodo dei rossoblu.

Che, sempre senza Casanova e Conte, partono ancora una volta troppo soft, concedono il vantaggio, anche in doppia cifra ai padroni di casa trascinati dai 18 di Bianconi e 17 di Ferrari, ma poi col passare dei minuti entrano in partita, crescono in maniera esponenziale fino al mezzo capolavoro dell’ultimo quarto in cui piazzano sul 72-61 un break di 11-0 che li riporta incredibilmente in parità a un minuto dalla fine.

In quel momento coach De Nicolao chiama timeout e la magia si spezza così come l’inerzia della partita. Scanzi trova il canestro per Padova, Taranto invece torna quello di inizio gara, perde la bussola in attacco due volte e soprattutto perde la partita nonostante una gran gara dei vari Valentini, Ragangni, Thioune e Ambrosin tutti in doppia cifra, coadiuvati da Reggiani, Fresno e il buon contributo dalla panchina anche di Kovachev e Lusvarghi. Insomma non va nonostante la squadra sia più che mai viva.

Coach Cottignoli parte con Ragagnin, Ambrosin, Valentini, Thioune e Reggiani. Coach De Nicolao risponde con Scanzi, Antelli, Ferrari, Cecchinato e Bianconi.

L’inizio è il solito incubo CJ: Padova segna con Ferrari, Cecchinato e chiude il cerchio con la tripla di Bianconi per un totale di 11 punti. Taranto resta ferma al palo, anzi alla lunetta, solo 3 punti dalla linea delle carità e deve già inseguire pesantemente 11-3.

Reggiani prova a dare la sveglia con un paio di triple ma Padova risponde per le rime con Scanzi e Bianconi e vola 21-9. Taranto reagisce un po’ con la panchina, con Kovachev e Lusvarghi ma resta doppiata da un’altra tripla di Scanzi per il 28-14 con cui finisce il primo quarto.

Taranto parte bene nel secondo quarto con Fresno e Valentini a segno ma Padova risponde colpo su colpo. Thioune e Ferrari distribuiscono stoppate qua e là in un momento del match in cui si segna poco e il margine delle due squadre resta comunque incollato sulle 14 lunghezze. Poi prima dell’intervallo il lampo di Valentini manda Taranto al riposo sotto di 11, 49-38.

Al ritorno in campo Scanzi e Ragagnin riscaldano la mano dalla distanza. Due triple ciascuno che non cambiano la sostanza del punteggio ma scaldano il pubblico del Palaberta. Ragagnin completa il tris di triple, stavolta a rispondere è Cecchinato ed anche Ambrosin si iscrive al contest da tre punti. La schiacciata di Kovachev carica ancora di più il CJ che arriva a -4 con la tripla di Valentini con il terzo quarto che si chiude 64-59 ma soprattutto con Taranto completamente, pienamente e meritatamente in partita.

A inizio ultimo quarto però il CJ sembra rivivere l’incubo di inizio gara. Non segna più su azione a differenza di Padova che riscappa via con Antelli, Ferrari e il gioco da tre punti di Bianconi. In un amen Taranto si ritrova ricacciato dietro a -11, 72-61 con coach Cottignoli costretto a chiamare timeout per riordinare le idee. E ci riesce. Thioune suona per l’ennesima volta la carica, Fresno va di tripla poi Valentini per il -4.

Il Palaberta ora trema perché Taranto è in fiducia e difende forte. Padova smarrisce la via del canestro, che invece viene attacco puntualmente dai rossoblu: prima Ambrosin e poi Valentini prendono fallo, vanno in lunetta e fanno 2/2. L’incubo diventa sogno, break di 11-0 e partita in perfetta parità, 72-72 a un minuto dalla fine. Stavolta è coach De Nicolao a chiamare timeout. Ed è qui che, come detto, la magia rossoblu si esaurisce d’incanto.

Al rientro l’arresto e tiro di Scanzi è quasi un duro colpo. Dall’altra parte Taranto attacca male, ne esce fuori una forzatura da tre sullo scadere dei 24”. Urge il fallo sistematico ma la mano di Cecchinato non trema, il 2/2 dalla linea della carità è un punto esclamativo amaro sulla partita, sull’ennesima sconfitta bruciante per il CJ Taranto. E sabato si chiude il 2023, in casa, nel turno natalizio, contro la Gemini Mestre.

PALLACANESTRO VIRTUS PADOVA – CJ BASKET TARANTO 76-72

Parziali: 28-14, 21-24, 15-21, 12-13

Pallacanestro Virtus Padova: Corrado Bianconi 18 (3/4, 3/10), Michele Ferrari 17 (7/10, 0/0), Andrea Scanzi 14 (1/7, 4/7), Michele Antelli 12 (4/8, 1/3), Giacomo Cecchinato 11 (2/5, 1/6), Federico Osellieri 2 (1/4, 0/1), Lorenzo Molinaro 2 (1/2, 0/1), Isacco Marchet 0 (0/2, 0/0), Marco Ius 0 (0/1, 0/0), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/2), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Aaron Guevarra 0 (0/0, 0/0). All. De Nicolao.

CJ Basket Taranto: Luca Valentini 14 (2/6, 2/3), Giovanni Ragagnin 12 (2/5, 2/6), Elhadji Thioune 12 (5/8, 0/1), Matteo Ambrosin 12 (1/2, 1/2), Francesco Reggiani 7 (0/1, 2/3), Lucas Fresno 6 (1/5, 1/2), Martin Kovachev 6 (3/5, 0/0), Marco Lusvarghi 3 (0/2, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli

Arbitri: Parisi Andrea di Catania e De Giorgio Giovanni di Giarre (CT). STAT PA – Tiri liberi: 11 / 16 – Rimbalzi: 38 15 + 23 (Michele Ferrari 14) – Assist: 12 (Michele Antelli 6). STAT TA – Tiri liberi: 20 / 29 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Elhadji Thioune 13) – Assist: 11 (Luca Valentini 7).

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 15^ giornata

17/12/2023​Lions Bisceglie​LuxArm Lumezzane​62 – 81

17/12/2023​Liofilchem Roseto​Blacks Faenza​86 – 79

17/12/2023​Ristopro Fabriano​Civitus Allianz Vicenza​86 – 74

17/12/2023​Pallacanestro Virtus Padova​CJ Basket Taranto​76 – 72

17/12/2023​Tecnoswitch Ruvo di Puglia​Logimatic Group Ozzano​92 – 79

17/12/2023​Andrea Costa Imola​General Contractor Jesi​86 – 71

17/12/2023​OraSì Ravenna​Rucker San Vendemiano​65 – 77

17/12/2023​Gemini Mestre​Virtus Imola​78 – 55

17/12/2023​LUX Chieti​Allianz Pazienza San Severo​82 – 56

CLASSIFICA

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 26

Liofilchem Roseto 22

Rucker San Vendemiano 22

Allianz Pazienza San Severo 20

LUX Chieti 19

Andrea Costa Imola 18

Ristopro Fabriano 16

General Contractor Jesi 16

OraSì Ravenna 16

Blacks Faenza 16

Gemini Mestre 14

LuxArm Lumezzane 14

Virtus Imola 10

Pallacanestro Virtus Padova 10

Logimatic Group Ozzano 8

Lions Bisceglie 8

Civitus Allianz Vicenza 8

CJ Basket Taranto 6

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

