Basilicata | San Valentino al ristorante

Un aumento del 15% di coppie ai tavoli dei ristoranti rispetto al 2022. Più coppie over 35. Una spesa media che si aggira intorno ai 50 euro. Sono queste le tendenze della Federazione italiana Pubblici Esercizi (Confcommercio) per San Valentino 2023. Secondo le previsioni, la spesa complessiva in Basilicata si aggirerà intorno a 1,5 – 2 milioni di euro (270 milioni di euro in tutto il Paese). Sentiamo cosa proporranno alcuni esercenti del capoluogo.

Condividi su...



Linkedin

email