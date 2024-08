Barletta verso l’amichevole con la Virtus Palese, ecco Dragà e Leone

BARLETTA – Nuovo test in programma per il Barletta, che dopo la prima sgambata contro una rappresentativa dilettantistica a Trani si prepara all’amichevole di giovedì pomeriggio contro la Virtus Palese, compagine di Promozione tra le più attenzionate per la prossima annata nella categoria di competenza.

Per i biancorossi la prima di due occasioni per testare il lavoro fatto dal 18 luglio ad ora. Giovedì alle 18, presso il centro sportivo Lovero in terra barese, Pasquale De Candia potrà abbozzare un primo assetto tattico in vista dell’inizio del campionato. Si va verso la difesa a tre, a centrocampo riflettori puntati sulla scelta degli esterni. Il collante con l’attacco sarà Strambelli, aprendo poi alle gerarchie in via di definizione per il pacchetto avanzato. Rilevante anche la scelta degli under, che nella prossima Eccellenza saranno un classe 2005 e un 2006.

Domenica pomeriggio, invece, il centro sportivo Palmiotta di Modugno ospiterà l’amichevole con il Bari Primavera. Due appuntamenti in rapida successione per un Barletta quasi al completo a meno di tre settimane dall’inizio della stagione, ma senza disdegnare possibili ritocchi in organico: tra questi i giovani Dragà e Leone. Il primo è un esterno classe 2005 reduce dall’esperienza con la Fidelis Andria, il secondo, coetaneo, è un centrocampista del vivaio del Bari. Allenamenti in corso al Puttilli, mentre la piazza biancorossa attende informazioni circa una possibile presentazione della squadra nella settimana di Ferragosto.

