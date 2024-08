Monopoli, le ultime in vista del Foggia. Sul mercato priorità alle uscite

In casa Monopoli questi sono i giorni che precedono il primo appuntamento ufficiale della stagione: sabato 10 agosto i biancoverdi esordiranno allo Zaccheria contro il Foggia di Brambilla in un match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C. L’occasione per vedere all’opera la truppa di Colombo, pronto a dare il via alla sua seconda avventura sulla panchina del Gabbiano. Dovrebbe ripartire dal suo canonico 3-5-2 l’ex tecnico di Virtus Francavilla e Pescara, con Grandolfo e Vazquez favoriti per due maglie da titolari nel tandem offensivo. Grande attesa per il nuovo centrocampo, uscito fortemente rinforzato dagli arrivi ravvicinati di Battocchio e di Calvano, con quest’ultimo che sembra già in grado di partire dal primo minuto dopo aver svolto tutto il ritiro con il Taranto.

Capitolo mercato: proprio gli ultimi due acquisti, sommatisi a quelli precedenti di Vitale e di Virgilio e alle permanenze di Bulevardi, De Risio e Borello, hanno ormai completato la fascia mediana. A questo punto il mirino viene puntato sulle uscite, anche perché allo stato attuale delle cose c’è un elemento di troppo da un punto di vista numerico che dovrebbe essere escluso dalla lista. I candidati a salutare sono diversi, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Per ulteriori entrate, soprattutto nel reparto offensivo, si dovrà dunque pazientare un po’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author