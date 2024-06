Barletta, si presenta il nuovo presidente Arturo Romano

BARLETTA – Marco Arturo Romano acquisisce la maggioranza delle quote del Barletta Calcio. Presentato mercoledì mattina il nuovo presidente biancorosso, entrato in società con il 60% delle quote in capo a TS Learning, azienda riconducibile all’ex presidente della Viterbese. La vecchia gestione è rappresentata nella SSD dal 40% in capo a Francesco Dimiccoli.

La piazza barlettana ha reagito manifestando apertamente il suo malumore nei confronti di Romano e Mario Dimiccoli, con gli striscioni esposti martedì sera. Il nuovo presidente chiede tempo per essere giudicato sulla base del suo lavoro. Pagamento dell’IVA arretrata nei compiti del nuovo numero uno del club, debitoria contrattuale spettante ancora alla vecchia proprietà.

Nel frattempo, Michele Dibenedetto annuncia una conferenza stampa per giovedì alle 17. L’imprenditore barlettano, la cui trattativa con Mario Dimiccoli è sfumata, risponderà a 24 ore dall’arrivo di Romano.

