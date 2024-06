Copertura Via del Mare, Sticchi Damiani a Ora Lecce: “Queste le cifre”

Lecce – Il presidente dell’US Lecce Saverio Sticchi Damiani, durante l’ultima puntata di Ora Lecce, ha svelato che il sogno della copertura dello stadio di via del mare è sempre più concreto, evidenziando che la cifra che sarà messa a disposizione per il restyling dell’impianto grazie ai fondi dei Giochi del Mediterraneo, sebbene si aggiri intorno ai 36 milioni, è ben lontana da quella che sarebbe necessaria per la costruzione ex novo di uno stadio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author