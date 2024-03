Barletta, salvezza diretta più lontana

BARLETTA – Amarezza e delusione per un Barletta che al Puttilli non va oltre il pareggio contro il Rotonda. L’1-1 condanna i biancorossi a rimanere a -4 dai lucani, che occupano il primo piazzamento utile per la salvezza diretta. Si rifanno sotto il Gallipoli, che opera il sorpasso al sestultimo posto, e l’Angri, fresco di aggancio e con lo scontro diretto attualmente a favore. Ciullo sottolinea gli episodi sfortunati e l’unica disattenzione che è costata cara.

Nel postpartita anche Pitino in sala stampa. Il direttore sportivo del Barletta lamenta una direzione arbitrale a suo dire non ottimale, poi tiene vive le speranze per la salvezza diretta a sette giornate dalla fine.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author