Team Altamura, primo k.o. dopo diciotto gare. Giacomarro predica calma

ALTAMURA – Primo match point fallito per la Team Altamura che cade a Martina dopo diciotto risultati utili consecutivi. Il tour de force dei biancorossi termina con un k.o. in seguito a sei cleansheet di fila, una gara che poteva consentire ai murgiani di chiudere la contesa ma che, invece, ridà linfa vitale al Martina. La squadra di Pizzulli accorcia da dieci a sette le lunghezze ma Giacomarro resta tranquillo e chiede serenità ma allo stesso tempo avvisa i suoi di non abbassare la guardia com’ è accaduto proprio al “Tursi”.

