Barletta: Romano su abbonamenti, mercato e presentazione della squadra

BARLETTA – È un Romano soddisfatto delle prime ore di campagna abbonamenti in casa Barletta. Il primo centinaio di tessere è stato sottoscritto nella giornata di venerdì, un risultato che soddisfa il patron biancorosso dopo il dietrofront e il lancio del progetto di fidelizzazione inizialmente non previsto. Il Barletta fornirà un gadget per ogni abbonamento rinnovato dalla scorsa stagione.

Presentati i primi sponsor che fanno capo allo stesso Romano, nuovi accordi commerciali in vista.

Tempi stretti, nessuna presentazione in programma nei prossimi giorni.

Gli incassi degli abbonamenti non saranno finalizzati all’ampliamento della rosa, che potrebbe avvenire a prescindere dal numero di tessere sottoscritte.

