Taranto, ufficiale: esonerato Eziolino Capuano

TARANTO – Lo aveva anticipato il Dg Fabrizio Lucchesi, finisce qui il rapporto tra il Taranto ed Eziolino Capuano. L’annuncio ufficiale con il comunicato stampa del club rossoblu. “La società Taranto Football Club 1927 comunica che Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club rossoblù ringrazia il tecnico per l’impegno profuso in questi due anni e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale. Contestualmente si comunica anche l’esonero del vice-allenatore Cosimo Zangla”.

