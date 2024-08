Bari-Juve Stabia, superata quota 14mila presenze a 24 ore da gara

Sono oltre 14mila le presenze previste per la sfida tra Bari e Juve Stabia, in programma domani sera alle ore 20.30 allo stadio San Nicola. A 24 ore dal fischio d’inizio la quota abbonamenti ha superato quota 6600, mentre i biglietti venduti si attestano a quota 7500, con una massiccia presenza di tifosi stabiesi (al momento 791 i biglietti venduti nel settore ospiti). Non sarà un record ma il San Nicola presenterà comunque una discreta cornice di pubblico.

