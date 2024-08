Cerignola: vicino Lorusso, per l’attacco occhi su Cernigoi del Rimini

Ultimi movimenti di mercato per il Cerignola, chiamato a completare il proprio mosaico con un attaccante di spessore, come detto pubblicamente anche da mister Raffaele.

I gialloblù guardano, però, anche alla linea verde con l’obiettivo di patrimonializzare su alcuni under promettenti: in tal senso sarebbe vicino l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Francesco Lorusso, attaccante classe 2005 originario di Putignano e con esperienze nelle primavere di Bari e Napoli.

Per il reparto avanzato, oltre ai nomi già noti di Salvemini, Marconi e Sylla, il Cerignola avrebbe puntato gli occhi su Iacopo Cernigoi, punta classe ’95 di proprietà del Rimini. Valutazioni in corso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author