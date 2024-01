Barletta, rapina centro scommesse: arrestato 42enne

Un 42enne di Barletta, con precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia per una rapina ai danni del centro scommesse Matchpoint e la ricettazione di un’auto risultata rubata. Il colpo, messo a segno qualche giorno fa, ha fruttato un bottino di circa 250 euro. All’uomo è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Barletta su richiesta della procura.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 42enne si è presentato nel centro scommesse indossando una t-shirt rossa, un cappellino nero e una stoffa di colore bianco per coprirsi il volto. Pistola in pugno ha iniziato a dare violenti colpi al vetro che separa i dipendenti dalla sala dove sostano i clienti, per poi minacciare la giovane commessa che era a lavoro.

“Apri o sparo, non sto scherzando”, avrebbe urlato alla vittima intimandole di sdraiarsi sul pavimento. Entrato nell’area dipendenti è poi saltato sul bancone, come testimoniato dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della agenzia, per rovistare in cassa.

È stato allora che la donna, approfittando della distrazione del malvivente impegnato ad arraffare le banconote, è fuggita chiedendo aiuto. Alcuni passanti l’hanno soccorsa e hanno chiamato il 113. I poliziotti sono riusciti a identificarlo e il 42enne è ora detenuto nel carcere di Trani.

