Andria, muore 47enne: donati fegato, cuore e reni

Sono terminate nella notte, nell’ospedale Bonomo di Andria, le operazioni di prelievo di fegato, cuore e reni da una donna di 47 anni, originaria della Georgia e residente ad Andria, morta a causa di una emorragia cerebrale. A dare il consenso sono stati i familiari della 47enne.

Il fegato è stato prelevato dai chirurghi del Policlinico di Bari, il cuore dai cardiochirurghi del Policlinico di Napoli, mentre sui reni è intervenuta l’equipe del Policlinico di Foggia. Si tratta della prima donazione dell’anno per la Asl del nord Barese.

“Il pensiero va al marito, ai figli e alla mamma della donna che senza esitazioni hanno dato il consenso alla donazione”, dichiara Giuseppe Vitobello, coordinatore trapianti della Asl Bat che lo scorso anno ha registrato 18 segnalazioni di morte encefalica su 130 accertate in Puglia.

“Nel 2023 sono state prelevate 210 cornee (182 nel 2022) pari a 540 cornee per milione di abitante. Si tratta di un dato di rilevanza nazionale che colloca la nostra Asl ai primi posti nel prelievo di tessuti corneali – aggiunge Vitobello -. Le cornee vengono prelevate non solo in ospedale ma che negli hospice e grazie alla stretta collaborazione con il 118, anche a domicilio”.

“Questi numeri sono il segno tangibile di una cultura della donazione sempre più diffusa che è fatta di informazione, formazione, associazionismo attivo, sensibilizzazione – dice Tiziana Dimatteo, direttrice generale della Asl – ma sono sicuramente anche il risultato di un lavoro che impegna il coordinamento trapianti della Asl con il suo modello che ha creato una rete in tutti i presidi ospedalieri e sul territorio”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp