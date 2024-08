Barletta, piastra oncoematologica del Dimiccoli: approvati atti di gara

BARLETTA – Nuovi passi in avanti per la realizzazione della piastra oncoematologica presso l’ospedale Dimiccoli di Barletta. Approvati nella giornata di venerdì gli atti di gara propedeutici all’iter burocratico e amministrativo che riguarda la nuova struttura nel perimetro del nosocomio barlettano. L’approvazione è arrivata nei tempi fissati in commissione regionale Sanità dello scorso 31 luglio, durante la quale era stato previsto quest’ultimo passaggio entro la fine del mese di agosto. Il nuovo step, fissato già nei prossimi giorni, sarà quello della pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell’opera.

Il nuovo impianto sanitario avrà un’estensione complessiva di 2500 metri quadrati con 20 posti letto di ematologia e 16 di oncologia, 30 poltrone di infusione oncologiche e 12 poltrone di infusione ematologiche, oltre a 4 sale per i trapianti, 4 ambulatori e 2 sale d’attesa. L’intervento strutturale si inserisce nella riqualificazione dell’ospedale di Barletta, per un finanziamento regionale ex articolo 20 di 8,9 milioni di euro, interamente utilizzabili per i lavori di adeguamento, restyling e potenziamento dell’intero nosocomio.

«La vocazione oncologica del Dimiccoli rappresenta un punto di riferimento nell’opera di sviluppo sanitario del territorio», questo il commento della direttrice generale dell’ASL della BAT Tiziana Dimatteo, che ha sottolineato la solerzia dell’area gestione tecnica per l’approvazione degli atti di gara. Il consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo, invece, ha annunciato la convocazione di una nuova seduta di commissione regionale a metà settembre per gli aggiornamenti previsti a breve sulla pubblicazione del bando di gara.

