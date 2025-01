Barletta, otto partite a gennaio

BARLETTA – Otto match in 25 giorni per il Barletta. Il 2025 dei biancorossi comincia con un gennaio frenetico tra campionato e Coppa Italia. Le due competizioni impegneranno la squadra di De Candia praticamente ogni tre giorni a partire da domenica 5, quando al Puttilli arriverà il Canosa per la terza giornata di ritorno di Eccellenza.

La sfida contro i rossoblu apre il tour de force che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni a breve termine. Dopo l’incontro alla vigilia dell’Epifania, il Barletta tornerà in campo giovedì 9 per l’infrasettimanale contro il Manduria e domenica 12 in casa contro il Corato. Riflettori sulla finale d’andata a Galatina giovedì 16, poi la trasferta a Novoli domenica 19. La Coppa Italia si assegnerà al Puttilli nel match di ritorno giovedì 23, poi la sfida casalinga di domenica 26 contro l’Arboris Belli. A chiudere il cerchio del mese di gennaio, l’infrasettimanale di giovedì 30 a Massafra.

Nemmeno un attimo di sosta nelle prossime quattro settimane, con i calciatori di De Candia chiamati non soltanto a centrare il primo trofeo stagionale, ma anche a mantenere il ruolino che ha caratterizzato la prima parte di stagione: 16 i punti di vantaggio sulla Polimnia, 22 sul Galatina terzo in classifica e primo avversario di febbraio.

Un cammino ancora lungo, con 17 giornate ancora in calendario, ma la corsa dei biancorossi dipende in maniera importante dal mese di gennaio. Un approccio deciso al 2025 è il miglior modo per avvicinarsi alla Serie D.

