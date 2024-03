Barletta, iniziati lavori per dragaggio del porto

BARLETTA – Cominciati a Barletta i lavori per il dragaggio del porto. Le operazioni si svolgeranno al largo delle coste cittadine per i prossimi 85 giorni, mentre il capogruppo PD in Regione Filippo Caracciolo lamenta l’assenza dell’Autorità Portuale in commissione.

