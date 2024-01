Barletta, Bitetto verso l’esonero: l’annuncio dopo gli sviluppi societari?

BARLETTA – A Barletta, Dino Bitetto verso l’esonero. Il tecnico biancorosso, arrivato poco più di un mese fa dopo l’esperienza in panchina di Ciro Ginestra, ha conquistato soltanto un punto in cinque partite. Pareggio in casa del Santa Maria Cilento, ad intervallare le sconfitte contro Angri, Paganese, Gallipoli e Nardò. Soltanto un gol segnato, nell’1-2 a favore dei grigiorossi nell’ultimo matchdel 2023.

Martedì pomeriggio un incontro al Puttilli tra il direttore sportivo Marcello Pitino, il direttore generale Beppe Camicia e l’allenatore, che ha lasciato la conduzione dell’allenamento al preparatore atletico Sepe e al tecnico in seconda Rumma, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club sulla posizione di Stefano Dicuonzo. Dalla riunione sarebbe emersa la volontà di cambiare rotta, con Bitetto esonerato e nuovi scenari all’orizzonte in una settimana delicata prima della trasferta di Bitonto.

Sul tavolo ci sarebbero le opzioni di Salvatore Ciullo e Ciro Ginestra, con il secondo che potrebbe tornare in sella dopo le dimissioni di dicembre. Valutati anche altri due profili, che però al momento sarebbero in secondo piano rispetto ai primi due. Novità attese anche dall’ultimo giorno di mercato: potrebbero arrivare in biancorosso Simone Serio, centrocampista classe 2005 della Virtus Francavilla, e Umberto Galletta, 18enne esterno sinistro della Casertana. Molto dipenderà anche dagli sviluppi sul futuro societario del Barletta: entro la giornata di mercoledì, il patron Mario Dimiccoli fornirà a Francesco Divittorio un prospetto finanziario con l’analisi di spesa fino a fine campionato. Non si escludono passaggi di consegne, così come ulteriori dietrofront nella trattativa.

