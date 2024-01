Casarano, la squadra protegge e difende Laterza: il derby con il Nardò per riscattarsi

La squadra ha protetto il proprio allenatore. Sembrava imminente l’esonero di Giuseppe Laterza dalla panchina del Casarano dopo la seconda sconfitta consecutiva maturata in casa contro la Palmese, ma i calciatori rossazzurri (assumendosi le proprie responsabilità) hanno spinto il presidente Maci a cambiare idea circa la possibilità di sollevare dall’incarico il tecnico ex Fasano, Taranto e Monopoli. Lo spogliatoio ha dunque fatto da scudo, salvando mister Laterza da un esonero che numeri alla mano sarebbe stato comunque comprensibile. Il rendimento del Casarano, infatti, è in calo da dicembre. Otto i punti raccolti in altrettante partite: due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte. Un bottino troppo magro quello di due mesi a questa parte, che una formazione ambiziosa come quella salentina non può permettersi. Nessun avvicendamento in panchina, dunque, ma occorrerà invertire il trend già domenica prossima, in vista del derby esterno con il Nardò. La squadra si è coalizzata ed ha protetto il proprio tecnico. Ora bisognerà però dare delle risposte sul campo.

