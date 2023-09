Barletta, arriva notifica di sfratto: minaccia di lanciarsi da balcone

BARLETTA – Attimi di paura in via Roma, nel quartiere Settefrati di Barletta. Un uomo ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal balcone della sua abitazione, il cui ingresso è ubicato nella traversa di via Curci.

Dalle prime indiscrezioni, il motivo delle drammatiche intenzioni dell’individuo risiederebbe in una notifica di sfratto ricevuta nei giorni precedenti. L’uomo avrebbe minacciato il gesto estremo in preda alla disperazione, ma è stato determinante il ruolo dei residenti e dei passanti che sono riusciti a farlo desistere.

Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Barletta, una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco e il 118 per accertarsi delle condizioni della persona. Tanta apprensione nei pressi dell’abitazione, collocata in una zona cittadina dalla grande affluenza nelle ore mattutine.

