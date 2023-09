Comando Carabinieri BAT, Galasso subentra ad Andrei

TRANI – Cambio al vertice per i Carabinieri della BAT. Il Comando Provinciale della sesta provincia pugliese vedrà un avvicendamento alla guida del corpo a partire dalla prossima settimana. Il 13 settembre, infatti, è prevista la sostituzione che porterà il colonnello Massimiliano Galasso al posto di Alessandro Andrei.

Il nuovo comandante, a capo del reparto operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria, ha salutato il comando in riva allo Stretto dopo quattro anni di attività, con il trasferimento imminente nella BAT per guidare la caserma provinciale a Trani. Un rientro nel suo territorio, essendo di San Ferdinando ma nato a Canosa.

Per Andrei, invece, si chiude un ciclo iniziato nel 2020 che ha dato frutti importanti nonostante le costanti carenze di organico riscontrate in numerose attività. Alla sua gestione, la prima dopo il distaccamento della BAT dal Comando di Bari, si deve la grande attenzione ai fenomeni della criminalità rurale, la collaborazione continua per i casi di cronaca nera che hanno tristemente segnato gli ultimi anni di Barletta e l’implementazione logistica delle caserme locali: dall’acquisizione del suolo per la nuova sede della Compagnia di Andria alla ristrutturazione di quella di San Ferdinando.

Mercoledì 13 settembre inizierà il nuovo corso dei Carabinieri della sesta provincia pugliese. Attesa per il primo incontro pubblico di Galasso, che raccoglierà un’eredità importante su un territorio impegnativo.

