Camerata musicale barese, al via l’82° stagione

Bari – Ventuno appuntamenti fino ad aprile, nei contenitori del capoluogo, dal teatro Petruzzelli al Piccinni, spaziando dalla classica al pop, passando per rock, jazz, gospel e danza, nel calendario messo a punto dal direttore artistico Dino De Palma. Tre formule di abbonamento, tante prime per Bari ed il via con la winter edition di Notti di Stelle per domenica 24 con l’omaggio ai Queen.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp