Barletta-Arboris Belli 5-2, le voci dei protagonisti

BARLETTA – Tre punti fondamentali per il Barletta, che con il 5-2 all’Arboris Belli porta a +19 il vantaggio sul secondo posto. Il contemporaneo ko della Polimnia permette all’Acquaviva di operare il sorpasso, ma i biancorossi scappano sempre di più e potrebbero chiudere matematicamente i conti già il 23 febbraio.

«Guardiamo una partita per volta – rimarca Giuseppe Pinto, autore del gol che ha sbloccato il match – siamo consapevoli del percorso che stiamo facendo e del vantaggio che abbiamo, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Il segreto per chiudere subito i conti è restare sul pezzo». Dello stesso avviso Michele Scaringella, tripletta per il centravanti biancorosso: «Siamo contenti, ma la testa deve rimanere sul cammino a breve termine. Giovedì c’è il Massafra e non abbiamo intenzione di abbassare i ritmi».

Pinto sottolinea inoltre la gioia per il gol al Puttilli: «È stata una grande emozione e sono contento di aver contribuito al risultato di oggi, è stata una partita con un approccio strano ma poi siamo riusciti a far valere il nostro tasso tecnico. Abbiamo battagliato in più occasioni, ma quando ci siamo sciolti abbiamo ottenuto ciò che volevamo». Scaringella festeggia i quattro gol in due partite: «Sono stati quattro giorni perfetti, non vedevo l’ora di sbloccarmi e sono contento di averlo fatto in un momento così importante della stagione».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author