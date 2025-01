Matera-Manfredonia 3-0: la firmano Burzio, Marigosu e Kernezo

Dopo quattro giornate, arriva la vittoria del Matera. La prima del 2025: la squadra di Torrisi supera 3-0 il Manfredonia e supera al quinto posto la Virtus Francavilla, prendendosi l’ultima posizione utile per i play off. Esce a bocca asciutta un Manfredonia che conferma il tabu esterno di questa stagione, punito dalle giocate di Burzio, Marigosu e Kernezo che regalano al Matera una vittoria davvero pesante.

Il primo tempo

Parte subito forte il Matera con la rete annullata a Napolitano. I biancoazzurri si rendono pericolosi al 4’ con il tiro-cross di Kernezo: Antonino ci mette una pezza. Ma la prima chance è per il Manfredonia. Al 9’ Forte ci prova da fuori: ottima risposta di Brahja. I padroni di casa vanno nuovamente in rete con Di Piazza al 23’ ma anche qui è fuorigioco. Rispetto ad una prima fase più bella, la seconda è più una partita a scacchi. Il Matera fa la partita ma non riesce a pungere. E il Manfredonia, in contropiede prova a colpire. Soprattutto al 41’ con Puzirevskis che sfrutta un errore difensivo dei padroni di casa e prova un bel diagonale: palla che termina a lato di un nulla. Nel finale, i biancoazzurri possono colpire con Di Piazza ma in entrambe le circostante, l’attaccante, è troppo lezioso.

Il secondo tempo

È la squadra di Torrisi che ha subito un ottimo impatto, tanto da guadagnarsi tre corner nel giro di pochi minuti, frutto delle chance sui piedi di Sicurella, Zampa e Kernezo. La risposta del Manfredonia arriva all’8’ con la conclusione di Montinaro da fuori sulla quale Brahja dice di no. Il Matera, però, tiene il pallino del gioco e al 13’ ci prova con Kernezo che fa tutto da solo ma deve arrendersi alla deviazione di Antonino in corner. Passano pochi secondi e i biancoazzurri la sbloccano. Tutto nasce dall’apertura di Casiello per Burzio che di prima stampa in rete. Il Matera sfiora anche il raddoppio con Napolitano che ottima posizione toglie la sfera dai piedi di Di Piazza e stampa alto. Al 34’ il Manfredonia resta in 10’ per il doppio giallo a Forte. E così il Matera, dilaga. Al 39’ arriva subito il raddoppio. È il neo-entrato Marigosu a provare la botta da fuori: deviazione decisiva di Giampà che beffa il proprio portiere. Qualche minuto più tardi, arriva anche il tris: fa tutto da solo Kernezo che si invola in rete e supera in uscita Antonino. Nel finale, i biancoazzurri sfiorano addirittura il poker con lo stesso Kernezo e Tomaselli: ma termina 3-0 per il Matera.

Il tabellino

Matera-Manfredonia 3-0

Reti: al 15′ pt Burzio (MT), al 39′ st autorete di Giampà (MT), al 42′ st Kernezo (MT).

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti (dal36′ st Spinelli), Casiello, Zampa, Sicurella (dal 28′ st Marigosu), Kernezo, Napolitano (dal 44′ st Tomaselli), Burzio (dal 44′ st Cavallo), Di Piazza (dal 36′ st Giordani). A disposizione: Testagrossa, Appeso, Carpineti, Basualdo. Allenatore: Torrisi.

Manfredonia (3-5-2): Antonino, Castaldi, Giampà, Forte, Metaj (dal 19′ st Iurilli), Coppola (dal 19′ st Caputo), Montinaro, Giacobbe, De Luca, Puzirevskis, Carbonaro (dal 35′ st Gianfreda). A disposizione: Scarpato, Solazzo, Fischetti, Cariati, Fornaro, Prencipe. Allenatore: Cinque.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco

Assistenti: Pepe e Cafisi di Torre del Greco

Note: Giornata nuvolosa sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Espulso: al 34′ st Forte (MN) per doppia ammonizione. Ammoniti: Paramatti (MT) e Forte, Montinaro, Puzirevskis (MN). Angoli: 5-3 per il Matera. Recupero: 2′ pt e 4′ st. Spettatori: 2000 circa con una trentina dei quali provenienti da Manfredonia.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

49′ – Finisce qui! Game over al XXI Settembre-Franco Salerno: il Matera la spunta 3-0 nella ripresa.

47′ – Tomaselli! Ci prova con una bella botta da fuori: ottima deviazione di Antonino che nega il poker ai padroni di casa.

46′ – Kernezo! Matera ad un passo dal poker: altra prateria per il numero 14 che prova a superare Antonino che questa volta riesce a deviare.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

44′ – Doppia sostituzione Matera: escono Burzio e Napolitano, entrano Cavallo e Tomaselli.

42′ – Gol del Matera! Arriva il 3-0 firmato da Kernezo! Gran pallone per il numero 14 che tutto solo si invola in area e supera Antonino in uscita.

41′ – Match che si mette sui binari giusti per il Matera che trova il raddoppio nel finale di match. Il Manfredonia, era riuscito a rimanere aggrappato al match fino alla fine.

39′ – Gol del Matera! Ha raddoppiato Marigosu! Iniziativa personale del numero 23 biancoazzurro che ci prova da fuori area: Giampà, però, trova la deviazione decisiva che beffa Antonino. Matera-Manfredonia 2-0.

36′ – Doppia sostituzione Matera: escono Paramatti e Di Piazza, entrano Spinelli e Giordani.

35′ – Doppia sostituzione Manfredonia: esce Carbonaro, entra Gianfreda.

34′ – Manfredonia in 10! Espulso Forte per doppia ammonizione. E calcio di punizione per il Matera da buonissima posizione.

30′ – Siamo alla mezzora: partita sempre aperta. Il Matera cerca il raddoppio ma il Manfredonia è sempre in partita e in contropiede si rende pericoloso quando ne ha l’occasione.

28′ – Sostituzione Matera: esce Sicurella, entra Marigosu.

27′ – Napolitano! Clamorosa occasione per il Matera! Tutto nasce dall’apertura di Kernezo per Burzio che serve Di Piazza, entra in area e nel girarsi vede l’irruzione di Napolitano che calcia alto.

23′ – Giacobbe! Pericolosa punizione del numero 8: Brahja non perfetto nel bloccarla, palla che sfugge via ma Matera che se la cava.

21′ – Napolitano! Buono spunto per il numero 11: palla che termina di pochissimo alta sopra la traversa.

19′ – Doppia sostituzione Manfredonia: escono Metaj e Coppola, entrano Iurilli e Caputo.

18′ – Giacobbe! La risposta del Manfredonia: ottima parata di Brahja da fuori.

15′ – Gol del Matera! La sblocca Burzio al XXI Settembre! Tutto nasce dall’apertura di Casiello per Burzio che di prima stampa in rete con una bella girata. Matera-Manfredonia 1-0.

14′ – Ammonito Puzirevskis nelle fila sipontine.

13′ – Kernezo! Fa tutto da solo il numero 14: si accentra e ci prova, ottima risposta di Antonino in corner.

12′ – Un avvio di ripresa sprint al XXI Settembre-Franco Salerno! Entrambe le squadre hanno avuto occasioni importanti per sbloccare il match.

9′ – Giampà! Occasione per il Manfredonia! Dagli sviluppi del corner è il numero 5 che prova l’incornata: palla di pochissimo alta sopra la traversa.

8′ – Montinaro! Gran botta da fuori: Brahja si distende deviando in corner.

6′ – Kernezo! Ancora biancoazzurri pericolosi! Bel diagonale del numero 14: palla che termina di un nulla a lato.

4′ – Zampa! Ancora Matera pericoloso! Ci prova il numero 28′ in piena area: ancora super intervento di Antonino in corner.

3′ – Ancora Matera! Botta di Sicurella da fuori e Antonino si rifugia in corner.

2′ – Di Piazza! Ottima chance per il Matera! Buon pallone per il numero 20 biancoazzurro che ci prova in area: ottima risposta di Antonino in corner.

1′ – Subito Manfredonia in avanti e subito corner per i sipontini.

0′ – Riprende il match al XXI Settembre-Franco Salerno. Nessuna sostituzione nell’intervallo.

Cronaca primo tempo

47′ – Duplice fischio al XXI Settembre: finisce 0-0 il primo tempo.

45′ – Siamo entrati nel recupero.

45′ – Ancora Di Piazza! Troppa leziosità in piena area da parte dell’attaccante materano: prima la deviazione di un difensore, poi l’azione sfuma.

43′ – Di Piazza! Non perfetto l’appuntamento con la sfera da parte dell’attaccante biancoazzurro. Dagli sviluppi del corner: il numero 20 in piena area non trova la conclusione giusta.

42′ – Primo corner del match: è in favore del Matera.

41′ – Occasionissima per il Manfredonia! Da rimessa laterale, altro errore difensivo con Puzirevskis che prova il diagonale: palla a fil di palo che esce di pochissimo.

40′ – Ammonito anche Cinque, il tecnico del Manfredonia a bordo campo.

39′ – Manfredonia pericoloso! Errore in disimpegno del Matera, palla per Puzirevskis che non trova il giusto impatto con la sfera: calcia debole e Brahja blocca senza problemi.

38′ – Dopo una prima fase del match in cui ci sono state chance da una parte e dall’altra, in questa seconda metà davvero poco da segnalare.

37′ – Casiello! Dagli sviluppi di calcio di punizione ci prova il numero 3: palla che termina altissima sopra la traversa.

36′ – Ammonito Montinaro nelle fila del Manfredonia.

30′ – Siamo alla mezzora. Matera che sta provando a spingere sull’acceleratore in questa fase del match.

24′ – Sicurella! Botta da fuori del numero 8: Antonino si distende e devia la minaccia.

23′ – Siamo a metà del primo tempo. Matera che prova a fare la partita anche se non ha mai seriamente impegnato Antonino. Manfredonia che non resta a guardare e in contropiede prova a colpire.

22′ – Altro gol annullato al Matera! Questa volta è Di Piazza che va in rete ma la bandierina del guardalinee è alta.

21′ – Ci prova Coppola da fuori: palla che termina altissima.

15′ – Questa volta sulla destra: Bello pesca Napolitano, palla troppo alta per il numero 11. L’occasione sfuma.

14′ – Buon pallone per Casiello che scappa via sulla sinistra e mette palla al centro: Burzio e Kernezo non riescono ad arrivarci.

11′ – Ammonito Paramatti nelle fila del Matera.

9′ – Manfredonia pericoloso! Gran bella conclusione di Forte da fuori: Brahja si distende deviando. Poi è Puzirevskis a metterla al centro: il Matera se la cava.

7′ – Grande occasione per Puzirevskis ma anche qui era fuorigioco. Nell’occasione ottima risposta di Brahja.

4′ – Matera pericoloso! Insidioso tiro-cross di Kernezo: ottima respinta di Antonino che ci mette la mano deviando la sfera.

3′ – Gol annullato al Matera! Napolitano va in rete ma la bandierina dell’assistente è alta.

2′ – Ammonito subito Forte nelle fila degli ospiti.

0′ – E’ cominciata Matera-Manfredonia: è cominciato il match al XXI Settembre-Franco Salerno.

Le formazioni ufficiali

Qui Matera – Torrisi, alla fine decide di confermare Casiello e Napolitano dal primo minuto. Il primo sulla corsia sinistra di difesa, mentre il secondo sulla trequarti. Nel 4-2-3-1 biancoazzurro si registra il recupero di Zampa in mezzo al campo con il ritorno dal primo minuto di Kernezo e Burzio sulle corsie esterne d’attacco.

Qui Manfredonia – Due cambi anche nel 3-5-2 di Cinque con Forte che dopo la squalifica torna nel tridente difensivo al posto di Gianfreda. In avanti, a supportare Carbonaro c’è Puzirevskis.

Così in campo

Matera (4-2-3-1): Brahja, Bello, Tazza, Paramatti, Casiello, Zampa, Sicurella, Kernezo, Napolitano, Burzio, Di Piazza. A disposizione: Testagrossa, Spinelli, Tomaselli, Marigosu, Appeso, Carpineti, Basualdo, Cavallo, Giordani. Allenatore: Torrisi.

Manfredonia (3-5-2): Antonino, Castaldi, Giampà, Forte, Metaj, Coppola, Montinaro, Giacobbe, De Luca, Puzirevskis, Carbonaro. A disposizione: Scarpato, Solazzo, Fischetti, Cariati, Iurilli, Fornaro, Prencipe, Caputo, Gianfreda. Allenatore: Cinque.

Gentili lettori di antennasud.com, buon pomeriggio dallo stadio XXI Settembre-Franco Salerno e benvenuti alla diretta testuale di Matera-Manfredonia, match valido per la 21esima giornata del Girone C di Serie D.

