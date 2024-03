Barletta, aperto il varco via Milite Ignoto-via Andria

BARLETTA – Giovedì la prima giornata di viabilità ripristinata per il varco di via Milite Ignoto a Barletta, che fornisce un nuovo collegamento tra il quartiere Medaglie d’Oro e il sottovia di via Andria. Il nuovo transito permette di snellire il traffico nella zona dopo cinque anni di chiusura.

Non mancano però le polemiche dei residenti, che vedono la riduzione dei parcheggi in via Milite Ignoto.

Riflettori adesso puntati su via Vittorio Veneto, attesa per i lavori di eliminazione del secondo passaggio a livello della città.

