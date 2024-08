Barletta, allerta meteo gialla: Cannito annuncia chiusure

BARLETTA – Allerta meteo gialla anche a Barletta, dove per la giornata del 20 agosto è stata disposta la chiusura dei giardini del Castello Svevo, dell’area verde di villa Bonelli e del cimitero cittadino. Il maltempo che si è abbattuto sulla città della Disfida ha creato diversi disagi nel co-capoluogo della BAT, tra allagamenti delle principali arterie stradali e danni al verde pubblico.

Caduto un albero in via Vitrani, nella zona residenziale centrale di Barletta, fortunatamente senza danni a pedoni in transito. Divelti anche diversi cartelloni pubblicitari a ridosso della zona industriale sud della città. Acqua alta nei sottopassi pedonali, dove è stato immediato l’intervento degli operatori Barsa per ripristinare la regolare fruizione degli accessi.

Il sindaco Cosimo Cannito ha dunque concordato la chiusura di tre dei punti di maggior affluenza della città. Il primo cittadino ha comunicato la disposizione sui suoi canali ufficiali, raccomandandosi con i cittadini di evitare le zone alberate per preservare l’incolumità dei passanti e delle vetture in transito.

La situazione meteorologica resta sotto osservazione nonostante le precipitazioni siano diminuite d’intensità e frequenza nel corso delle ultime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author