Barletta, al via il rifacimento del manto stradale in zona Settefrati

BARLETTA – Comincia da lunedì mattina il rifacimento del manto stradale nel quartiere Settefrati, uno dei quartieri più popolosi e trafficati di Barletta. La manutenzione delle arterie cittadine, che nei mesi scorsi ha interessato anche altre zone residenziali, è partita da via Canne, nei pressi del mercato rionale di largo Giuseppe Divittorio.

Operazioni avviate anche nelle strade circostanti, con le attività di ristrutturazione che si svolgeranno per l’intera settimana dalle 7 alle 15. Un orario di grande affluenza in particolare per lo svolgimento dell’attività commerciale del quartiere: l’amministrazione comunale ha chiesto pazienza e collaborazione a residenti ed esercenti, che vedranno modificata anche la viabilità della zona.

I lavori nel quartiere Settefrati si aggiungono a quelli già cominciati nei giorni scorsi in viale Regina Elena, ovvero la strada che porta alla litoranea di Levante. Le prossime operazioni, invece, riguarderanno via Firenze, nel centro cittadino, e via Scuro, nella zona industriale sud.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp