Barletta, a Molfetta per chiudere bene il 2024

BARLETTA – Ultimo appuntamento dell’anno solare per il Barletta, atteso al Poli di Molfetta per la terza di ritorno in Eccellenza. La prima della classe affronterà un avversario che ha stravolto l’organico e ha ritrovato l’ex Christian Carbone in panchina, tutti elementi per non sottovalutare il match nonostante la notevole differenza in classifica.

Tutti a disposizione di mister Pasquale De Candia, che avrà dunque ampia scelta per l’ultimo undici titolare del 2024. Barletta oltre le aspettative secondo il tecnico, che sfiderà la squadra della sua città. Merito ai suoi uomini, che però non devono abbassare la guardia.

