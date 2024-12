Fc Matera, Torrisi: “Arriviamo con tante certezze. Tifosi? Numeri da Serie B”

“Sembrava utopico arrivare a tre punti dalla prima qualche mese fa, quando sono arrivato a Matera. Invece, arriviamo nel migliore dei modi a quello che possiamo definire il vero big match della giornata. Siamo consapevoli delle difficoltà che saranno enormi, però andremo lì con le giuste motivazioni e la voglia di essere ambiziosi”. Sono le parole del tecnico dei biancoazzurri Alfio Torrisi ad Antenna Sud.

Sul momento: “A prescindere dai risultati conquistati in queste settimane, arriviamo alla sfida di Nocera Inferiore con tante consapevolezze e soprattutto certezze. Questa è la cosa fondamentale. Perché queste devono darci la spensieratezza per andarci a giocare una partita complicata ma dove possiamo andare a dire la nostra”.

Sulla squadra: “Stanno tutti bene e sono tutti i a disposizione. Fortunatamente non abbiamo infortunati o indisponibili. Pertanto, avrò tutti gli effettivi a disposizione”.

Sui tifosi: “Trecento tifosi in trasferta non si vedono nemmeno in Serie B. Un motivo in più per noi per far fare ai nostri tifosi un viaggio di ritorno il più bello possibile che li porta alle feste natalizie. Per questo dobbiamo fare una grande prestazione anche per loro”.

Sul mercato: “Sul difensore ci stiamo lavorando. Ho detto tante volte che non c’è fretta perché abbiamo tre centrali importanti come Baldi, Spinelli e Tazza. Non abbiamo nessun obbligo di fretta. Prenderemo il difensore centrale giusto, quello più idoneo alle nostre esigenze di fare calcio. E soprattutto, un giocatore che sa di entrare in uno spogliatoio importante”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author