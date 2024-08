Bari, Zuzek a titolo definitivo in Turchia. Chiuso Mantovani

Porte girevoli per la difesa del Bari. Ai saluti Zan Zuzek: la carriera del centrale sloveno classe 1996 (che aveva un contratto valido sino al 2025) ripartirà dalla Serie A turca, precisamente dal Genclerbirligi. Operazione in uscita a titolo definitivo che spalanca di fatto ogni strada al passaggio in biancorosso di Valerio Mantovani: classe 1996, nella passata stagione ha indossato la maglia dell’Ascoli sempre in Serie B. La formula in quest’ultimo caso è quella del prestito con diritto di riscatto.

