Bari, uomo trovato morto per strada: forse cause naturali

BARI – Sarebbe stato ritrovato già privo di vita a terra, sull’asfalto di via Suglia, al quartiere Japigia di Bari l’uomo individuato nella notte da polizia e personale del 118. Al momento sono in corso indagini per capire cosa possa essere accaduto ma la più accreditata sarebbe la pista della morte per cause naturali.

