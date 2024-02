Bari, ufficiale: Beppe Iachini nuovo allenatore

Giuseppe Iachini è ufficialmente il nuovo allenatore del Bari. Nato il 7 maggio 1964 ad Ascoli Piceno, si è legato al club del presidente Luigi De Laurentiis fino a giugno 2025.

Ex mediano con un passato prevalente in Serie A e B, Iachini ha debuttato da allenatore nel 2002 a Cesena, prima delle esperienze di Vicenza e Piacenza. La svolta arriva con il Chievo Verona nella stagione 2007/08: guida la squadra alla promozione in Serie A con un record di 85 punti, ottenendo così la Panchina d’Argento come miglior tecnico della Serie B.

Nel corso della carriera, ha continuato a collezionare successi vincendo i playoff con il Brescia nel campionato 2009/10 e compiendo una notevole rimonta con la Sampdoria nella stagione 2011/12, che portò i blucerchiati a centrare l’ultimo posto utile per i playoff e a vincere la finale con il Varese.

Dopo esperienze in Serie A con Siena, Udinese, Sassuolo e Fiorentina, Iachini ha contribuito alla promozione del Palermo in Serie A nel torneo 2013/14 con 86 punti, altro record assoluto in Serie B. Il suo bagaglio di esperienze include anche la guida del Parma in Serie B.

