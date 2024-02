Virtus Francavilla, snodo campano verso la salvezza

FRANCAVILLA F.NA – L’asse Puglia-Campania indica il futuro e infiamma il campionato della Virtus Francavilla. Se è vero che all’inizio del girone di ritorno si è parlato di diciannove finali alle porte per i biancazzurri, questo diventa il primo vero e autentico snodo stagionale per Artistico e compagni. Tre partite e una missione nove punti difficile, ma tutt’altro che impossibile per una squadra che punta a salvarsi.

Se può sembrare un pauroso giro sul rollercoaster, tra ripide salite e improvvise discese, la Virtus invece è chiamata a cercare il rettilineo della felicità. Il Giugliano domenica, poi la Turris in casa nel turno infrasettimanale della prossima settimana e quindi il Sorrento il lunedì successivo. Tre veri e propri esami che potrebbero definire la reale dimensione della formazione di Occhiuzzi. Probabilmente non basterebbero nemmeno nove punti ad abbandonare del tutto la zona playout, o forse sì: ma questo conta poco. Il Francavilla, ora, ha solo bisogno di inanellare una serie di risultati utili che possano fare da giro di lancio prima dello sprint finale verso il traguardo salvezza. Ma c’è bisogno di accelerare e in fretta, ecco perché questo triplo esame campano rappresenta il primo vero e autentico snodo stagionale.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author