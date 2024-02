Picerno, Longo: ‘Bravi a non far emergere i valori del Catania’

“Siamo stati bravi a non far emergere i valori del Catania: in una partita così complicata, siamo stati in grado di divertirci, ma anche di sacrificarci quando è stato necessario”. Così Emilio Longo, tecnico del Picerno, dopo il successo di misura sul Catania nel recupero della 22a Giornata. Di seguito, l’intervista completa realizzata da Francesco Cutro.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author