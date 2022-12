Condividi su...

Linkedin email

BARI – Dopo il debutto dello scorso anno, il performer pugliese Raffaello Tullo prosegue la tournée nei teatri con «Contrattempi moderni», lo spettacolo che ora si ripresenta in scena con alcune novità, rispetto alla prima versione dello scorso anno. L’apologo comico e surreale incentrato sul mondo della tecnologia tornerà anche a Bari, al Nuovo Teatro Abeliano, il 26 dicembre. Raffaello Tullo, noto anche come fondatore e autore della Rimbamband, ha riversato in questo suo primo spettacolo da solista lo stile teatrale che gli è consono: comicità, musica, citazionismo e virtuosismi, fusi in una miscela drammaturgica esilarante e al tempo stesso poetica. Tutto è ambientato nella nuova casa nuova in cui si è appena trasferito il protagonista, interpretato da Tullo, da solo in scena: lì convive con un pappagallo parlante, che nel ritmo incalzante e crescente del racconto diventa il suo vero antagonista.