Bari, terzo ko di fila in trasferta. Il Catanzaro vince 2-0 al Ceravolo

Il Bari non va ancora in trasferta, subisce la terza sconfitta consecutiva lontana dal San Nicola, il secondo ko in tre giorni e scivola a metà del guado tra playoff e playout.

I biancorossi cominciano bene e hanno l’occasionissima al primo minuto. Lulic va alla conclusione da pochi passi, respinge Fulignati con i piedi. Al 3’ il Catanzaro passa in vantaggio: calcio di punizione perfetto di Vandeputte che si infila all’incrocio dei pali per il settimo gol in campionato del belga. Iemmello mostra tutto il suo mestiere al 10’ quando entra in area di rigore e con un diagonale impegna Brenno nella deviazione sul palo. Minuto 18, ancora Bari: Pucino crossa per Nasti che anticipa Antonini ma non inquadra la porta di poco. Al 26’ il Catanzaro si fa ancora pericolosissimo: Ambrosino suggerisce sul secondo palo dove c’è Sounas che da pochi passi la alza troppo. Catanzaro ancora insidioso al 31’ con l’imbucata di Ambrosino: Lulic nel tentativo di liberare si scontra con Brenno e ha la peggio.

Il Bari entra in campo nella ripresa con un buon piglio nella ripresa: al 10’ punizione di Pucino che sfiora l’incrocio dei pali, poi Ricci su suggerimento di Lulic calcia alto al 13’. Di Cesare sfiora l’eurogol a metà ripresa con una giocata sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La conclusione del 41enne difensore del Bari termina sulla traversa. Le speranze si spengono al 77’ quando su suggerimento di Pompetti Iemmello elude la marcatura di Pucino, salta Brenno in uscita e deposita in rete il gol del 2-0. I biancorossi ci provano in un paio di occasioni con Puscas ma il risultato non cambia: ottava sconfitta per i biancorossi che scivolano a -12 dai calabresi.

27a g. Serie BKT: Catanzaro-Bari 2-0

Marcatori: 4’pt Vandeputte (C), 33’pt Iemmello (C)

Catanzaro (4-4-2): Fulignati, Antonini (21’st Miranda), Verna (40’st Pontisso), Iemmello (c), Petriccione (21’st Pompetti), Brighenti, Sounas (1’st Oliveri), Vandeputte, Krajnc, Ambrosino (34’st D’Andrea), Situm

A disp.: Sala, Borrelli, Brignola, Stoppa, Donnarumma

All. V. Vivarini

Bari (3-4-1-2): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Pucino, Lulić (30’st Edjouma), Benali, Ricci (22’st Dorval), Sibilli, Menez (22’st Puscas), Nasti (30’st Morachioli)

A disp.: Pissardo, Bellomo, Achik, Maiello, Guiebre, Zuzek, Dachille, Acampora

All. G. Iachini

Arbitro: Sig. Ivano Pezzuto (Lecce); assistenti: Sig. Mario Vigile (Cosenza) e Sig. Federico Votta (Moliterno). Quarto Ufficiale: Sig. Domenico Mirabella (Napoli). VAR: Lorenzo Maggioni (Lecco), AVAR: Matteo Gualtieri (Asti)

Ammoniti: Brighenti (C), Di Cesare (B), Vicari (B), Vandeputte (C), Benali (B)

Angoli: 2-2

Rec.: 3’pt; 4’st

Note: il calcio d’inizio rinviato di 15′ causa nebbia; la gara si è giocata con il pallone giallo ad alta visibilità.

Stadio ‘Nicola Ceravolo’, Catanzaro; cielo coperto con nebbia, 14°C, terreno in buone condizioni; 9.858 spettatori (750 tifosi ospiti, esaurito il settore dedicato)

