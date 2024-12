Bari, le strade del Municipio II si rifanno il look

BARI – Un tesoretto da oltre 700mila euro per rifare il manto stradale del capoluogo pugliese. Sono iniziati la scorsa settimana da viale madre Teresa di Calcutta e viale Gandhi – al quartiere Poggiofranco – le opere di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi del Municipio II che prevede il rifacimento del piano bitumato e del binder di fondo per via della presenza di diffuse protuberanze causate dall’innalzamento delle radici, che hanno alterato lo stato del manto stradale. Nelle scorse ore, sopralluogo dei tecnici in via Fanelli (nel tratto compreso tra via Alberotanza e via Marin), nel cuore del quartiere San pasquale di Bari

