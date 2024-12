Bari, ordinanza malamovida: posticipata di un’ora chiusura locali

BARI – Sarà posticipato di un’ora lo stop alla vendita di cibo e bevande da asporto durante i

giorni feriali, così come la chiusura dei dehors, con l’obiettivo di non penalizzare troppo i locali del quartiere

Umbertino di Bari. Sono le anticipazioni sui contenuti della nuova ordinanza contro la mala movida fornite dal

consigliere comunale e ‘sindaco della notte’, Lorenzo Leonetti, alla vigilia della scadenza dell’ordinanza che ha

introdotto una regolamentazione nella zona, entrata in vigore i primi di novembre e valida fino a domani. “Visti

i buoni risultati ottenuti dall’ordinanza in termini di sicurezza del territorio – spiega Leonetti – andiamo avanti

con un nuovo provvedimento che vuole omologare gli orari. L’asporto potrà quindi essere effettuato ogni giorno

fino a mezzanotte, e non fino alle 23 nei giorni feriali come adesso, mentre i dehors potranno chiudere alle due

di notte e non all’una. In questo modo cerchiamo di non vessare i commercianti, migliorando anche le

possibilità di fruizione per i cittadini”. Quanto alla richiesta avanzata ieri da alcuni consiglieri comunali di

centrodestra, che propongono l’istituzione di task force della polizia locale per controllare le zone più esposte al

fenomeno, Leonetti chiarisce che “abbiamo parlato della loro proposta oggi, visto che il sindaco Vito Leccese è

stato invitato dalla seconda commissione permanente presieduta da Nicola Loprieno. La polizia locale

continuerà i suoi controlli e il monitoraggio del territorio, come ha sempre fatto”. Leonetti ha inoltre anticipato

che “il sindaco sta lavorando a un’altra possibile novità. Gli orari ristretti potrebbero, infatti, essere circoscritti

alle sole bevande, lasciando libertà di vendita sul cibo, in modo da salvaguardare le attività di asporto”.

