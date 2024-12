Aeroporto Bari: nuova rotta Volotea verso Bordeaux

Volotea, tra le compagnie aeree europee in più rapida crescita, annuncia una nuova rotta diretta Bari-Bordeaux, operativa dal 31 maggio 2024. Con due voli settimanali, il martedì e il sabato, e oltre 15.400 posti disponibili, la compagnia rafforza il proprio ruolo strategico nel connettere destinazioni di grande richiamo culturale, turistico ed economico.

Dopo il recente lancio del volo Bari-Cefalonia, previsto da luglio, la nuova tratta offrirà ai passeggeri pugliesi l’opportunità di scoprire Bordeaux, famosa per il suo patrimonio enologico e culturale, mentre i viaggiatori francesi potranno immergersi nelle bellezze del Sud Italia.

“La nuova rotta consolida il nostro impegno verso Bari, base strategica del nostro network”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. Soddisfatto anche Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, che sottolinea come questo collegamento rafforzi i legami con la Francia, primo mercato estero per il turismo pugliese.

In un 2024 da record, Volotea prevede di trasportare oltre 4 milioni di passeggeri in Italia, con un’offerta di voli in crescita e un servizio premiato da altissimi livelli di soddisfazione dei clienti. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale della compagnia e presso le agenzie di viaggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author