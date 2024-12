Bari, rintracciati due extracomunitari irregolari: saranno espulsi

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, disposti e potenziati dal questore di Bari, la Polizia ha rintracciato due cittadini extracomunitari irregolari.

Un 36enne nigeriano, sorpreso a occupare abusivamente un immobile delle Ferrovie dello Stato, è stato destinatario di un decreto di espulsione emesso dal prefetto e di un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Un 19enne gambiano, accusato nei giorni scorsi di aver danneggiato telecamere di videosorveglianza nel Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) di Bari e numerosi veicoli nella zona di Santo Spirito, è stato trasferito presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) di Bari, in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author