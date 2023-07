Bari: Scontro frontale tra due auto, tre feriti (foto)

Scontro frontale tra due auto nella mattinata di venerdì 28 luglio a Bari. Intorno alle 11.00, su via Tatarella, in direzione stadio San Nicola, una Fiat Panda e una Dacia Sandero si sono scontrate frontalmente in un tratto di strada a senso unico. Pare che a percorrere la via contromano fosse proprio la Sandero. Il bilancio è di tre feriti, fortunatamente non gravi.

