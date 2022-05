BARI – Un rimorchiatore è affondato al largo delle coste pugliesi, a 50 miglia dalla da Bari, forse in acque croate. Cinque persone decedute, è questo il terribile bilancio, un’altra persona che si trovava a bordo risulta dispersa. I corpi sono stati individuati con un mezzo aereo. Sono intervenuti gli uomini delle Capitanerie di Porto di Bari e di Ancona, coordinati dalla Pm di turno della Procura barese Luisiana Di Vittorio. A quanto si apprende le motovedette della Guardia Costiera hanno avuto difficoltà a raggiungere il luogo dell’affondamento per il vento molto forte.

Tratto in salvo il comandante dell’imbarcazione, si trova ora ricoverato in ospedale a Bari, si tratta di un 63enne siciliano. Quando è arrivata la segnalazione, la Capitaneria di Porto di Bari ha subito dirottato sul posto una imbarcazione che ha recuperato il comandante, la Guardia costiera barese sta coordinando le ricerche e le operazioni di recupero in collaborazione con le autorità croate, sono in attesa di notizie i famigliari delle vittime.